Incendiu la prefectura din Bistrița: dezinfectanții pentru secțiile de votare, distruși Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud a anunțat ca in noaptea de vineri spre sambata, cladirea a fost afectata de un imncendiu. In urma incendiului care a fost localizat la subsolul cladirii prefecturii au fost afectate materialele sanitare primite de la Ministerul Sanatatii pentru a fi distribuite sectiilor de votare cu ocazia alegerilor locale. O parte dintre dezinfectantii care urmau sa ajunga sambata la primarii au fost distrusi. „Noaptea trecuta, in jurul orei 1.00, a avut loc un incendiu minor in subsolul Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud, sursa probabila fiind o priza defecta. Incidentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

