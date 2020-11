Incendiu la Piatra Neamț! Prima reacție a lui TĂTARU Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a plecat de urgența la Piatra Neamț pentru a verfica situația de la fața locului. La spitalul din P. Neamț a fost instituita o celula de criza, iar planul roșu a fost activat. Opt oameni au murit la secția de terapie intensiva la Piatra Neamț in urma unui incendiu, iar alte doua persoane sunt in stare extrem de grava. „Avem 8 decese, un salon evacuat, iar 8 pacienți o sa fie transferați la Iași. O sa fie transferați la Lețcani. Sursa incendiului e evaluata de ISU. Ei spun ca ar fi un scurtcircuit.”, a spus Nelu Tataru la Digi24. Medicii de la Iași au plecat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

