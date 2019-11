Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este intrerupta pe DN 1B, la iesire din municipiul Buzau catre Ploiesti, dupa ce a avut loc o coliziune intre doua autoturisme, la nivelul unuia dintre ele izbucnind un incendiu.Evenimentul s a soldat cu ranirea…

- Copilul este acuzat de 5 crime, dupa ce a incendiat o rulota, la inceputul lunii aprilie.. Chiar daca pompierii au ajuns rapid la fața locului, rulota era deja cuprinsa de flacari, iar in interior se aflau 5 persoane, mai exact doi adulți și 3 copii. Toți au murit dupa ce au inhalat mult fum.…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a facut apel la sentinta Tribunalului Bucuresti prin care i-au fost respinse contestatiile facute la Statutul PSD si alegerea in functiile de conducere a partidului a presedintelui Viorica Dancila, a presedintelui-executiv Orlando Teodorovici si a secretarului general…

- Pompierii intervin, joi dimineața, pentru a stinge un incendiu produs intr-un apartament din zona strazii Ion Campineanu din București. Doi copii și o femeie s-au autoevacuat și, potrivit ISU, nu exista victime, scrie Mediafax.Echipajele ISU București-Ilfov intervin, la ora transmiterii știrii,…

- UPDATE, ora 19:53 Doua hectare de vegetatie au ars, ieri, in zona Ciocare din muncipiul Iasi. Pompierii s-au luptat cu flacarile aproximativ doua ore. Fumul degajat a creat panica printre cetateni. Nu au existat victime. Cu detalii, purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Silvia Bolohan: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/11-sept-rdj-20-S-Bolohan.mp3…

- O persoana a murit si alte zeci au fost ranite intr-un incendiu produs la un spital din orasul german Dusseldorf, au anuntat pompierii marti dimineata, potrivit DPA. Dintre persoanele ranite, sapte au...

- Serviciile de securitate au sosit la locul incidentului armat cu cel putin 15 masini de politie, doua ambulante, un elicopter special si mai multi ofiteri. Mai multi locuitori din zona au fugit pe strazi de frica si cautau sa se adaposteasca de agresori. Orasul a fost inchis partial. Deocamdata…

- In jurul orei 02.00, Garda de interventie Insuratei a intervenit in localitatea Baraganu, cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD, la un accident auto urmat de incendiu.In urma impactului au rezultat doua victime, barbati, in varsta de 21 si 22 ani, din Baraganu, decedati. Una din victime…