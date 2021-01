SUMAL 2.0, activ și descurajează tăierile ilegale de lemn

Noul SUMAL este operaţional din noaptea de sâmbătă spre duminică, începând cu ora 00.00, și este cel mai important sistem informațional integrat de urmărire a materialului lemnos The post SUMAL 2.0, activ și descurajează tăierile ilegale de lemn first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]