Incendiu la parterul unui bloc din Luduș Un echipaj de stingere din cadrul Punctului de Lucru Luduș a intervenit in aceasta dupa-masa in localitatea Luduș pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Republicii. La sosirea forțelor la fața locului incendiul se manifesta fara flacara, cu degajari de fum, din interiorul apartamentului fiind evacuata o persoana de sex masculin... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

