Incendiu la Parohia Catolică din Freidorf din Timișoara In jurul orei 23:50, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu la Parohia Catolica de pe strada I. Slavici din Timișoara. La incendiu s-au deplasat de urgența 21 de pompieri din cadrul celor doua detașamente de pompieri din Timișoara cu 4 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de lucru și salvare de la inalțime și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor la locul intervenției, incendiul se manifesta la podul și acoperișul unei anexe din curtea bisericii (pe o suprafața de aproximativ 120 mp) și intr-o incapere din anexa. Datorita intervenției prompte a pompierilor,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la numarul de urgente a anuntat luni seara, izbucnirea unui incendiu intr-un apartament dintr-un bloc de locuinte. Pompierii din Timisoara au intervenit, luni seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un bloc de pe strada Oglinzilor din Timisoara. 20 de persoane au iesit singure…

- Pompierii din Timisoara au intervenit sambata pentru a salva un pisoi blocat intr-un tavan fals, in localitatea Sacalaz. Animalul a ramas la o farmacie, iar acum i se cauta stapan. „In acesta dimineata, pompierii cadrul Detasamentului 2 Timisoara au intervenit pentru a salva un pisoi ramas blocat intr-o…

- FOTO| Operațiune INEDITA a pompierilor din Aiud: Un pui de pisica, SALVAT din canalul in care se blocase FOTO| Operațiune INEDITA a pompierilor din Aiud: Un pui de pisica, SALVAT din canalul in care se blocase Pompierii din municipiul Aiud au avut parte de o misiune inedita, aceștia salvand o pisica…

- Furtuna de noaptea trecuta a facut ravagii in Timișoara, dar și in județ. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce vantul a rasturnat pur și simplu doua tiruri, in Calea Șagului, iar șoferii au ramas blocați in interior. De asemenea, vijelia a luat pe sus acoperișuri, a doborat copaci,…

- Incendiu masiv, duminica dupa-amiaza la Timișoara. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, o hala situata pe Calea Dorobanților arde. Coloana de fum se vede de la kilometri. Vom reveni ISU Timiș – ora 15:35, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu la o hala…

- Familia a decis sa-i ingroape impreuna pe cei trei, mama sinucigasa si copiii omoriti, intr-un singur sicriu. Asta ii pune in dificultate pe preoti, care desi nu pot oficial o slujba normala pentru un sinucigas, sunt nevoiti sa o faca pentru micuti. Iulia Bogdan Billi, femeia de 33 de ani care s-a sinucis…

- Pompierii de la ISU Timiș au intervenit in mai multe localitați in urma furtunii de ieri seara de pe raza județului Timiș. Astfel, s-au inregistrat caderi de copaci inclusiv in municipiul Timisoara iar fenomenele meteo au afectat si alimentarea cu energie electrica in mai multe localitati din estul…

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au desfasurat activitati de control la 67 biserici, ocazie cu care au fost identificate 153 de deficiente de la normele de aparare impotriva incendiilor, a informat Prefectura Capitalei.