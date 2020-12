Incendiu la Oltina-judetul Constanta Incendiu la Oltina, judetul Constanta, pe strada PortuluiUn incendiu a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului arde o sira de paie din comuna Oltina Judetul Constanta, si ca intotdeauna in astfel de situatii exista si pericol de extindere.Acesta a mai indicat ca loc al incendiului o gospodarie situata pe strada Portului din localitate.La locul indicat au fost trimise o autospeciala de stins incenii cu apa si spuma ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

