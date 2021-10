Incendiu la Ohaba. O casa a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Pompierii din Blaj au fost chemați sa intervina, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Ohaba. Din primele date, a fost cuprinsa de flacari o casa de locuit. Potrivit ISU Alba, incendiul se manifesta generalizat in interiorul și la acoperișul casei. Intervin pompierii cu doua autospeciale de stingere și un echipjaj SMURD B2. […] Citește Incendiu la Ohaba. O casa a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale in Alba24 .