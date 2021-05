Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața la cea mai mare locație Dristor Doner Kebap din București, locatarii din zona fiind evacuați. Doi angajați ai restaurantului au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au inhalat fum, iar locatarii din blocurile din apropriere au fost evacuati,…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri, la o cunoscuta șaormerie din centrul Bucureștiului. Pentru stingerea focului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, jandarmi și polițiști.

- Un barbat suspectat ca a comis, in decembrie 2018, o crima intr-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 2 al Capitalei a fost prins de catre politisti si retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit unui comunicat al PTB, in dimineata zilei de 3 decembrie 2018,…

- Laurette Atindehou a ajuns la Poliție dupa ce ar fi fost agresata de un barbat intr-un hotel din centrul Capitalei. Avocatul acesteia a facut primele declarații cu privire la nefericitul eveniment. Laurette Atindehou, in varsta de 37 de ani, a trecut prin momente de groaza. Vedeta s-ar fi intalnit…

- Veste șoc in showbiz. Laurette a fost batuta seara trecuta, in centrul Capitalei, de catre un barbat. Totul s-a intamplat intr-un hotel de trei stele, iar vedeta a ajuns la poliție cu lovituri la mana

- Un barbat care a cazut pe strada, inconștient, a fost jefuit de un tanar de 20 de ani, care a profitat de starea grava in care se afla. Incidentul s-a produs in sectorul 5 al Capitalei, iar hoțul a fost prins de jandarmi. Jandarmii au observat miercuri, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei, […] The…

- Incendiu in curtea unui bloc din centrul Capitalei. Gunoiul dintr-un tomberon amplasat in ograda s-a aprins si a arsa ca o torta. Flacarile au izbucnit duminica noaptea, in jurul orei 03:00.La fata locului au intervenit doua echipaje de pompieri, care au stins valvataia.

- Un incendiu puternis s-a produs, sambata seara, 4 locuinte și anexele acestora, pe str Risipitu Samoila din sectorul 5 al Capitalei. Pompierii au intervenit cu 9 autospeciale. Medicii SMURD au gasit o victima cu arsuri, un barbat de aproximativ 40 ani, care primește ingrijiri. BREAKING…