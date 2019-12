Incendiu la o uzina chimica in apropiere de Barcelona; mii de persoane consemnate la domiciliu





Incendiul a izbucnit cu putin inainte de ora locala 8.00 (9.00, ora Romaniei).



Autoritatile au activat un plan cu privire la un risc chimic si au cerut miilor de locuitori din apropiere sa ramana in locuinte.



O coloana uriasa de fum negru se degaja din cladire, imagini care amintesc de incendiul de la Lubrizol, la Rouen, la 28 septembrie, in Franta.



Flacarile atingeau o inaltime impresionanta, iar coloana de fum era vizibila pe o raza de cativa kilometri.



Incendiul…