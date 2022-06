Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, sambata, intr-un incendiu la o uzina chimica din Shanghai, au relatat mass-media de stat, in timp ce nori grosi de fum negru se ridicau deasupra orasului, scrie AFP, potrivit news.ro.Focul de la uzina Sinopec Shanghai Petrochemical Co., situata in districtul Jinshan,…

- Sute de civili din Severodonetk se adapostesc in uzina chimica Azot – care este sub bombardamente puternice din partea fortelor ruse, spune guvernatorul regional. Serhi Haidai, guvernatorul regiunii Luhansk din estul Ucrainei, care include si Severodonetkul, a declarat ca fortele ruse controleaza aproximativ…

- Rachetele fortelor ruse care au vizat la uzina chimica Azot din orasul ucrainean Severodonetk au provocat un incendiu puternic, in urma scurgerii a zeci de tone de ulei de la radiatoarele defecte, a declarat guvernatorul regiunii Lugansk, Serghii Gaidai, relateaza BBC.

- Bombardamentele rusești asupra uzinei chimice Azot din orașul ucrainean Severodonetk au provocat un incendiu puternic dupa o scurgere de ulei de radiator, a declarat astazi guvernatorul din Luhansk, Serhiy Gaidai, conform Reuters.

Un incendiu a izbucnit la vila italiana a unui prezentator de la televizunea de stat din Rusia. Focul a fost provocat, a anunțat poliția, potrivit Sky News.