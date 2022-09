Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Siguranta Nucleara (ASN) din Franta si-a activat miercuri centrul de urgenta, in urma declansarii unui incendiu la o instalatie care contine uraniu, operata de compania Framatome a EDF in sud-estul Frantei, transmite Reuters.

Pompierii intervin pentru a stinge un incendiu de proporții care a izbucnit la o uzina chimica din Italia, potrivit BBC.

- Pompierii romani dislocati in Franta au actionat, vineri, in prima lor misiune din aceasta tara, unde au intervenit pentru limitarea propagarii unui incendiu la cladirile de locuit si au actionat pentru lichidarea focarelor ascunse pe o suprafata de aproximativ 2,5 km patrati, informeaza IGSU.…

- Opt persoane au fost ranite miercuri, intr-o explozie, la fabrica Manuco - clasata Seveso -, specializata in producerea nitrocelulozei, un element indispensabil in fabricarea prafului de pusca si a explozivilor, intr-o instalatie Eurenco, la Bergerac, in Dordogne, iar salvatori se aflau sa fata locului,…

- Stresul face parte din viața noastra de zi cu zi, insa asta nu inseamna ca trebuie sa-i acceptam prezența constanta. Include in alimentație acele alimente care reduc stresul, astfel incat sa te deconectezi repede de la probleme. Scapa de stres prin alimentație Atunci cand suntem stresați, in organism…

- Biserica Catolica s-a aratat șocata luna trecuta cand un artefact auriu și frumos decorat, despre care se spune ca ar conține picaturi din sangele lui Hristos, a fost furat cu puțin timp inainte de o sarbatoare catolica ce are loc in fiecare an in nordul Franței, scrie BBC. Șase saptamani mai tarziu,…

- Este infern in sud-estul Frantei. Peste 1200 de pompieri intervin pentru a opri incendiile de vegetatie care au mistuit deja peste 1000 de hectare de teren De fiecare data cand este stins un incendiu, apare altul. Un incendiu izbucnit aproape de Montpellier de doua zile continua sa puna in dificultate…

Sute de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge un incendiu izbucnit in padurile din sudul Franței, potrivit BFM TV.