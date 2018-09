Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Ovidiu.Conform SAJ, accidentul are o victima.La locul faptei se afla un elicopter si un echipaj de pompieri.Revenim cu detalii.UPDATE 1: Victima accidentului este o femeie. ...

- Pompierii constateni intervin sambata in localitatea Cogealac, judetul Constanta, pentru a lichida un incendiu ce se manifesta la o locuinta de pe strada Mare. Mai exact, se pare ca flacarile au cuprins bucataria de vara a gospodariei.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati miercuri, 22 august, sa intervina la un incendiu care este localizat in localitatea Oltina, la o pensiune, situata pe malul Dunarii. Nu au fost inregistrate victime. Focul a pornit de la o bucatarie din lemn…

- Un camion a luat foc pe raza localitatii Faclia, judetul Constanta, in urma cu cateva minute.La locul evenimentului au fost trimise echipaje de la pompieri, dar si de la Politia Rutiera pentru a dirija traficul in zona.Totodata aici a fost trimisa si o ambulanta SMURD pentru acordarea de ajutor medical…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei SEVIDAN SALI, in varsta de 14 ani, din localitatea Faurei, judetul Constanta.La data de 25 iulie, ora 12.00, aceasta a plecat voluntar de pe raza orasului Ovidiu, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent la domiciliu. Semnalmente:…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unei femei, GHIULSERIM NEGIP, in varsta de 29 de ani, din oras Ovidiu, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 17 iulie a.c., acesta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1, 70 m, par…

- Pompierii ISU Dobrogea au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la centrala unei fabrici de prelucrare a laptelui din comuna constanțeana Vulturu. Ulterior, flacarile au cuprins și acoperișul fabricii.

- In aceasta dimineata, in jurul orei 04.00, a sunat alarma la ISU Dobrogea.Militarii erau solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism, in satul Culmea, Zona Troitei, care apartine de orasul Ovidiu.Pentru interventie militarii au plecat la locul evenimentului cu…