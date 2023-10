Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 06 octombrie a.c., o situație de urgența a avut loc in comuna Caiuți, sat Blidari, cand un incendiu puternic a izbucnit intr-o anexa, punand in pericol locuința și bunurile proprietarilor. Pompierii militari bacauani au fost imediat alertați și au intervenit rapid pentru a lichida incendiul.…

- In urma cu puțin timp un incendiu a izbucnit in localitatea Bologa, de langa Huedin. Din informațiile primite de la pompieri, arde o casa și o anexa a acesteia, unde funcționeaza un magazin. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un incendiu in localitatea Bologa.…

- Miercuri seara, un incendiu a izbucnit in cladirea care gazduiește secția de chirurgie a spitalului de copii din Timișoara ”Louis Țurcanu”. Personalul unitații medicale a alertat imediat autoritațile, apeland la dispeceratul ISU Banat. Pentru evitarea unei tragedii, salvatorii au intervenit rapid pentru…

- FOTO| INCENDIU la o anexa gospodareasca din Teiuș: Au intervenit pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit duminica dimineața, in jurul orei 5.00, la o anexa gospodareasca din localitatea Teiuș. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de pompieri…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu la o anexa gospodareasca in sat Rancaciov, com Dragomirești. Pentru gestionarea situației de urgența au intervenit pompierii de la Detașamentul Targoviște cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanta SMURD. La momentul…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la un garaj aflat pe strada Foisor, din Timisoara. Pompierii s-au deplasat la fata locului. Fumul gros izbucnit in jurul orei 19 a fost vizibil din mai multe zone ale orasului, inclusiv din Dumbravita. Cei de la ISU Banat au anuntat ca pompierii intervin pentru…

- Incepand cu ora 00.00, pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si o ambulanta SMURD tip C1, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr un apartament din municipiul Vaslui, pe strada Castanilor.Incepand cu ora 00.00, pompierii militari…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata intr-un apartament dintr-un bloc de locuințe din orașul Oravița, judetul Caras-Severin. Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Oravița intervin la fata locului cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. La sosirea echipajelor…