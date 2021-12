Incendiu la o secţie de terapie intensivă din Ucraina, declanșat de o lumânare aprinsă. Trei morți și patru răniți Un incendiu declansat de o lumanare a devastat o sectie de terapie intensiva pentru bolnavi de Covid-19 in Ucraina. Acesta s-a soldat cu moartea a trei persoane si ranirea altor patru, au anuntat, miercuri, serviciile ucrainene de salvare, relateaza AFP. Potrivit salvarii, un angajat al spitalului a aprins o lumanare unui pacient mort din cauza […] The post Incendiu la o sectie de terapie intensiva din Ucraina, declanșat de o lumanare aprinsa. Trei morți și patru raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

