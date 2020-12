Incendiu la o secție ATI pentru bolnavi de COVID-19 în Turcia soldat cu 8 decese Un incendiu izbucnit in sectia de terapie intensiva COVID-19 a unui spital din Gaziantep, din sud-estul Turciei, a ucis opt persoane, a anuntat sambata biroul guvernatorului provinciei, transmite Reuters. Incendiul a fost provocat de explozia unui aparat de ventilatie pulmonara, a precizat sursa. Alti unsprezece pacienti care erau tratati in sectie au fost transferati la spitale din apropiere, au indicat autoritatile. The post Incendiu la o secție ATI pentru bolnavi de COVID-19 in Turcia soldat cu 8 decese appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

