- Un incendiu a izbucnit, vineri, la scoala din satul Braniste, comuna Sarbii Magura, iar elevii si personalul aflati in imobil s-au autoevacuat in momentul in care au observat incendiul. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, incendiul se manifesta la acoperisul scolii, pe o suprafata…

- Pompierii din Olt au intrat, vineri, in alerta dupa ce au fost anunțați ca la o școala a izbucnit un incendiu. Din primele informații, copiii și cadrele didactice au ieșit in siguranța din cladire. Din cate a anunțat ISU Olt, incendiul a izbucnit la școala din comuna Sarbii Magura, sat Braniște. La…

- Primarul Mircia Gutau va propune recompensarea pompierilor valceni care s-au remarcat in acțiunea de salvare de la inec a doi adolescenți. Impresionat de abnegația cu care au acționat in cazul celor doi adolescenți cazuți in lacul din zona Nord, primarul Mircia Gutau va propune la proxima ședința a…

- Doi adolescenti care duminica dupa amiaza au ajuns in apele raului Olt, dupa ce gheata s-a rupt sub ei, au fost salvati de catre pompierii de la ISU Valcea. Unul dintre baieti a vrut sa se dea pe gheata, insa aceasta s-a rupt sub el, iar al doilea a ajuns in apa in incercarea de a-si salva prietenul.…

- Doi adolescenti in varsta de 14, respectiv 16 ani, care se aflau in pericol de inec in raul Olt dupa ce s-a spart gheata, au fost salvati duminica de pompieri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Octavian Fulger.

- Astazi, in jurul amiezii, o ambulanta aflata inițial in misiune, a fost implicata intr-un accident de circulație in localitatea Aghireș, lovind un biciclist in varsta de 77 de ani. Potrivit IPJ Cluj, din primele cercetari efectuate la fața locului, rezulta ca un echipaj al Inspectoratului pentru Situații…

- Trupul barbatului disparut in timp ce se afla la pescuit pe raul Olt, in urma cu 13 zile, a fost gasit vineri, cu ajutorul unei echipe de cautare americane, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Andreea Stefan, citat de Agerpres. „Misiunea de cautare-salvare…

- Toti elevii si personalul scolii din localitatea Margineni au fost evacuati in urma unui incendiu care a izbucnit, marti, la unitatea scolara. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca nu au fost inregistrate victime. ‘In urma cu putin timp, pompierii bacauani au fost solicitati…