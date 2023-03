Incendiu la o şcoală din Constanţa. Peste 700 de elevi şi profesori au fost evacuaţi Mai mulți elevi și profesori din Constanța au trecut prin momente de panica, dupa ce in școala in care se aflau a izbucnit un incendiu. Au fost evacuati 734 elevi si 24 adulti. ”Au fost evacuati 734 elevi si 24 adulti. Un elev in varsta de 9 ani a fost evaluat medical la fata locului (atac de panica) si refuza transportul la UPU Constanta, a fost preluat de mama acestuia. De asemenea, doi adulti au fost asistati de echipajele SMURD si SAJ, cu atac de panica, refuza transportul la UPU Constanta”, au declarat reprezentantii ISU Constanta. In urma incendiului, au ars materiale depozitate langa panoul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

