Incendiu la o platformă cu tone de vopseluri din Timișoara. Nu s-au înregistrat victime Pompierii au intervenit, marti seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe platforma cu tone de vopseluri a unui operator economic din Timisoara, a anuntat ISU Timis. Nu au fost inregistrate persoane ranite. ISU Timis a fost anuntat prin SNUAU 112 despre producerea unui incendiu la un operator economic, cu degajari mari de fum. La sosirea la locul interventiei s-a constatat ca incendiul se manifesta la o platforma de descarcare a materialelor si ardeau aproximativ trei tone de vopseluri, precum si diverse materiale combustibile, a informat purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu vopseluri pe platforma unui operator economic din Calea Sagului. ISU Timiș a fost anuntat prin SNUAU 112 despre producerea unui incendiu la un operator economic, cu degajari mari de fum. A fost alertat Detasamentul 2 de Pompieri Timisoara si au fost trimise la locul interventiei 4 autospeciale…

- Sibiu - Incendiu la o fabrica de componente electrice / fara victime Foto: Adriana Tudose / RRA Pompierii sibieni au intervenit aseara la stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrica de componente electrice din zona industriala de vest a Sibiului. Pâna la sosirea echipajelor,…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit sambata dupa-amiaza in zona șoselei de centura a municipiului Alba Iulia. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscata in municipiul Alba Iulia, in zona depozitului de fier vechi Aloref, a anunțat ISU Alba. Incendiul…

- Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Garbova de Sus. Din primele informații ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o casa de locuit. Forțe alocate: 3ASAS și 1EPA. UPDATE: La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta…

- Incendiul a izbucnit, vineri, la un centru de vaccinare din județul Dolj, informeaza Gazeta de Sud. Nu au fost raportate victime pana acum, insa pagubele materiale sunt insemnate. Alarma a fost data, vineri, in jurul pranzului la Caminul Cultural din comuna Calarași, județul Dolj, unde era amenajat…

- Un incendiu a izbucnit marti seara la Spitalul de copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi, pana la acest moment 12 persoane fiind evacuate, dintre care 5 copii, alaturi de trei parinți și patru cadre medicale. ”Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie”,…

- Un incendiu puternic a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, intr-un imobil din comuna Giroc. Pompierii de la ISU Timiș au gasit o persoana carbonizata si alte doua intoxicate cu fum. „Dupa efectuarea recunoasterii si asigurarea accesului in apartamentul incendiat, a fost descoperita o persoana…

- Un incendiu a cuprins, miercuri, un bazin plin cu combustibil din incinta unui operator economic din judetul Arges, un barbat suferind arsuri usoare. In zona a existat pericol de explozie, iar pompierii au intervenit pentru a raci alte trei rezervoare cu combustibil aflate in apropiere. Ulterior, una…