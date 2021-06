Incendiu la o pensiune din Caransebeş Acoperisul, o parte din bucatarie si mai multe bunuri au fost distruse de foc in urma unui incendiu care a izbucnit marti dimineata la o anexa a unei pensiuni din municipiul Caransebes, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

