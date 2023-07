Incendiu la o mașină, pe o stradă din Râmnicu Vâlcea Pompierii au intervenit sambata dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, in Ramnicu Valcea, pe strada Republicii. La fața locului au acționat membrii unui echipaj de stingere cu apa șispuma. Din fericire, in interiorul autoturismului nu au fost surprinse persoane. Pana la stingerea flacarilor a fost afectata instalația electrica și din zona compartimentului motor. Cercetarile preliminare arata ca flacarile s-ar fi declanșat in urma producerii unui scurtcircuit la instalația electrica a mașinii. Citește și: Administratorul „azilelor groazei” din Ilfov cheltuia banii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a luat foc la marginea Iasului, pe strada Cicoarei. Un echipaj de interventie si stingere cu apa si spuma a fost trimis pentru stingerea flacarilor. Urmeaza sa se stabileasca de ce a luat foc masina si care este valoarea pagubelor.

- Comunicat ISU. In aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament... The post Pompierii au intervenit la stingerea unui incendiu la etajul 3 al unui bloc de pe strada Avrig, in municipiul Arad…

- Pompierii clujeni au intervenit miercuri seara pe Edgar Quinet din Cluj-Napoca, la un incendiu care a cuprins un autoturism. Flacarile s-au manifestat la compartimentul motor.„Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma pentru a stinge un incendiu care a distrus un autoturism situat…

- Pompierii militari din Alba Iulia au intervenit in seara zilei de vineri, 9 iunie 2023, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la centrala termica, a unui apartament al unui bloc situat pe strada Vasile Goldiș. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constansa au fost solicitati sa intervina astazi pe strada Oborului din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit intr o cladire P 1 dezafectata situata pe strada Oborului. La fata locului intervin…

- Un copil a ramas blocat intr-o mașina pe strada Marinescu din Cluj-Napoca, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj. Pompierii au fost solicitați sa elibereze minorul.„Copil blocat intr-o mașina pe strada Marinescu, Cluj-Napoca”, transmite ISU Cluj.Vom revine cu detaliile acestui incident…FOTO.…

- Un incendiu a izbucnit azi-noapte intr-o anexa dintr-o gospodarie situata in Cluj-Napoca, unde era un cuptor pentru pizza. Pompierii au intervenit și au reușit sa impiedice extinderea flacarilor. Anexa a ars in totalitate, cel mai probabil din cauza jarului lasat aprins in cuptor. ”Pompierii din cadrul…

- Pompierii din cadrul Detașamentelor Dej și 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa de locuit situata pe strada Dragoș Voda din municipiul Gherla. La fața locului au acționat doua autospeciale pentru stins incendii, o autoplatforma pentru…