INCENDIU la o locuință din Vințu de Jos: Intervin pompierii cu mai multe autospeciale INCENDIU la o locuința din Vințu de Jos: Intervin pompierii cu mai multe autospeciale Un incendiu a izbucnit sambata noaptea, in jurul orei 23.00, la o casa de locuit din localitatea Vințu de Jos. Au intervenit pompierii cu mai multe autospeciale. Secția de pompieri Sebeș intervine cu 2 ASAS și 1 EPA, impreuna cu SVSU Vințu de Jos, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Vințu de […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la Sebeș: O locuința a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Sebeș: O locuința a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de vineri, 18 august, la o locuința din Municipiul Sebeș. Secția de pompieri…

- INCENDIU la Calnic: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Calnic: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de marți, 8 august, la o locuința din localitatea Calnic. Secția…

- INCENDIU la Calnic. Focul a cuprins o locuința. Pompierii din Sebeș intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit marți, 8 august, in localitatea Calnic. Din primele informații, focul a cuprins o locuința. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea…

- Secția de pompieri Sebeș intervine, marți, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Calnic. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuința. Forțe alocate: 2 ASAS și 1 EPA, anunța ISU Alba. Post-ul Incendiu la Calnic. Intervin pompierii din Sebeș…

- FOTO| INCENDIU la Vințu de Jos: O hala de depozitare a furajelor a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale. FOTO| INCENDIU la Vințu de Jos: O hala de depozitare a furajelor a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale. Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de…

- INCENDIU pe autostrada A1, sensul Deva- Sibiu: O autoutilitara a luat foc. Intervin pompierii Un INCENDIU a izbucnit miercuri dupa-masa pe autostrada A1, sensul Deva- Sibiu, unde o autoutilitara a luat foc. Secția de pompieri Sebeș intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o EPA…

- Comunicat de presa. Incendiu izbucnit la o sala de evenimente din localitatea Socodor. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu și ai Garzii 2 Chișineu-Criș cu:... The post Arde un motel de langa o sala de evenimente. Pompierii de la ISU Arad intervin cu trei autospeciale de stingere in localitatea…

- Comunicat de presa. Incendiu izbucnit la o sala de evenimente din localitatea Socodor. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu și ai Garzii 2 Chișineu-Criș cu:... The post Arde o sala de evenimente. Pompierii de la ISU Arad intervin cu trei autospeciale de stingere in localitatea Socodor…