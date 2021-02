Incendiu la o locuință din Slatina Acoperișul unei locuințe din Slatina și bunurile din mai multe incaperi au fost distruse, in urma unui incendiu puternic. Se pare ca incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza materialelor ușor combustibile amplasate in apropierea sobei. Evenimentul s-a produs in aceasta dimineața, pe strada Armașului. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii Detașamentului Slatina, cu trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. 1 de 6 In momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței și la bunurile din trei incaperi, cu posibilitați de propagare la alte doua incaperi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

