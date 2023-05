Incendiu la o locomotivă în județul Iași In urma cu putin timp s-a produs un incendiu in judetul Iasi, in care a fost implicat un tren de calatori de la CFR. Din primele informatii, o locomotiva a fost cuprinsa de flacari, in statia din comuna Scanteia. Este vorba despe trenul Tecuci – Iași (R63111) Garnitura de tren a fost decuplata de la vagoane. Aproximativ 200 de persoane s-au autoevacuat din tren. La fata locului sunt mai multe echipaje de pompieri. (Radio Iasi/ISU Iași/FOTO imagine ilustrativa radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

