Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat ISU Arad. In aceasta dimineața, in jurul orei 10:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit... The post Barbat transportat la spital in urma unui incendiu izbucnit la o casa din Tauț appeared first on Special Arad…

- Un camion care transporta tuburi de metal si o cisterna incarcata cu praf de beton s-au ciocnit, joi dimineata, in localitatea Ceica, judetul Bihor, dupa care au... The post VIDEO | Accident urmat de incendiu in Bihor. Impact intre o cisterna și un camion appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Comunicat ISU Arad. Miercuri, 29 mai 2024, pompierii militari aradeni au desfașurat un amplu exercițiu de cooperare de nivel tactic-județean, simuland un incendiu de proporții... The post Exercițiu de amploare, desfașurat de pompierii militari aradeni pentru optimizarea intervenției in caz de incendiu…

- Comunicat. Compania de Apa Arad anunța ca joi, 30.05.2024, vor avea loc lucrari de intreținere și mentenanța la rețeaua de distribuție in zona localitaților Dorobanți... The post Dorobanți și Iratoș vor ramane fara apa joi appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad anunța un incendiu izbucnit la o casa din municipiul Arad, pe strada Renașterii. Pompierii sunt deja la fața... The post Incendiu la o casa din municipiul Arad, pe strada Renașterii appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pompierii Detașamentului Arad au intervenit – vineri dimineața – cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD pentru lichidarea unui... The post VIDEO. Pompierii au salvat un iepuraș dintr-un incendiu produs la mai multe anexe de pe strada Șezatorii appeared…

- In data de 21 mai, in jurul orei 21:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la... The post Incendiu la un adapost de animale din Sebiș. Proprietarul a ajuns la spital, iar 6 porci din gospodarie au murit appeared first on…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad anunța ca la un adapost de animale din localitatea Vladimirescu a izbucnit un incendiu. La fața locului intervin... The post Incendiu la un adapost de animale din Vladimirescu. Au murit 6 porci appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…