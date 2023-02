Incendiu la o hală din Godeni, județul Argeș. Pompierii intervin cu șase autospeciale Incendiul a izbucnit miercuri seara, intr-o hala din localitatea Godeni, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, iar la fața locului au intervenit șase autospeciale de stingere, scrie Agerpres . De asemeneea, la fața locului a fost trimisa și o ambulanta SMURD pentru asigurarea primului ajutor in caz de nevoie. „La prima evaluare, hala ar avea o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati si incendiul se manifesta la o parte din aceasta”, a informat ISU Arges. Conform aceleiasi surse, nu au fost identificate victime, din primele informatii reiesind ca in momentul izbucnirii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-o hala din localitatea Godeni, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența informeaza duminica dimineața ca, in ultima zi, 128 de localitați din 18 județe (AG, BC, BR, BZ, CL, CT, DB, DJ, GL, GR, HD, IF, PH, TR, TL, VL, VS și VN) și municipiul București au fost afectate de feneomenele meteorlogice. Pompierii impreuna cu celelalte structuri…

- Incendiul a cuprins o casa si un magazin de pe strada Erou Constantin Ghita, in orasul Voluntari.La fata locului au fost trimise sapte autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de interventie si salvare la inaltime, doua ambulante SMURD si 2 autospeciale ale…

- Incendiul a cuprins o casa si un magazin de pe strada Erou Constantin Ghita, in orasul Voluntari.La fata locului au fost trimise sapte autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de interventie si salvare la inaltime, doua ambulante SMURD si 2 autospeciale ale…

- S-a sunat mobilizarea in randul pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, ca urmare a izbucnirii unui incendiu la o hala. Din primele informații, e vorba despre un incendiu la o hala situata pe strada Sfantu Gheorghe, din localitatea ilfoveana Pantelimon, in interiorul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Prahova a intervenit, marti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la capela bisericii din satul Puchenii Mosneni, comuna Puchenii Mari. La interventie au participat cinci autospeciale cu apa si spuma si o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime.La…

- Pompierii militari au intervenit, miercuri, la localizarea si stingerea unui incendiu provocat intentionat intr-un bloc de locuinte din Suceava. Un alt incendiu a fost depistat la un bloc alaturat si stins de locatari, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate,…

- In urma cu puțin timp, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Dobrogea” au fost solicitați sa intervina in localitatea Siliștea, județul Constanța, pe strada Scurta nr. 20, unde a izbucnit un incendiu.