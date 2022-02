Incendiu la o hală din Giroc. Pompierii au intervenit de urgență Un incendiu a avut loc, miercuri dimineața, la o hala din Giroc. Pompierii au intervenit de urgența, nu au existat victime, ci doar pagube materiale. Alerta a fost data azi-dimineața, la ora 9.13, prin 112. Flacarile se manifestau in interiorul unei hale de aproximativ 200 de mp din Giroc. La fața locului au fost mobilizate […] The post Incendiu la o hala din Giroc. Pompierii au intervenit de urgența appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

