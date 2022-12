Incendiu la o hală din Codlea! Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a fost solicitat sa intervina in aceasta noapte la un incendiu izbucnit la o hala din municipiul Codlea. La fața locului s-au deplasat de urgenta 3 autospeciale de lucru cu apa și spuma, o autoscara, un echipaj SMURD și SVSU Codlea cu doua autospeciale. Incendiu se manifesta in interiorul halei, cu degajare mare de fum. Au ars instalația electrica, instalația de ventilare și aproximativ doua tone de fan depozitate la interior. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, in urma incendiului au rezultat doar pagube materiale. Daca apreciezi știrea,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

