- Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Gilau și a Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea flacarilor care au cuprins o bucatarie de vara, o magazie și o pivnița dintr-o gospodarie situata in localitatea Catun Someșul Cald, comuna Someșul Cald. Alerta…

- Un atelier de mobila din Patrauți s-a facut scrum in dimineața zilei de sambata, 6 august. Flacarile, care ar fi plecat de la un conductor electric defect, au afectat și un garaj aflat langa atelierul de mobila. Pentru a stinge valvataile, la fața locului au fost trimise patru autospeciale ale ...

- Flacarile au mistuit 30 de hectare de pașune și miriști, in comuna Corbii Mari, sat Baraceni, intervenția rapida a pompierilor și a autoritaților locale a facut ca incendiul sa nu devina un dezastru. In prima faza a intervenit un echipaj de pompieri de la Garda Potlogi cu o autospeciala de stingere.…

- Un incendiu a avut loc la Institutul Fundeni din Capitala. Flacarile au izbucnit intr-un laborator aflat la etajul patru al spitalului. Un corp de iluminat din laborator a luat foc si intreaga incapere s-a umplut de fum. O asistenta medicala a suferit arsuri usoare, potrivit antena3.ro. Pompierii…

- Un incendiu de padure a izbucnit in Muntii Rodnei, pe raza comunei Sant. 20 de pompieri militari si voluntari se lupta cu flacarile pentru a opri focul. Flacarile se intind pe o suprafața de aproximativ doua hectare. In zona sunt mobilizati zeci de pompieri militari si voluntari, a informat Inspectoratul…

- Incendiu de vegetație in Prahova! Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de duminica in comuna Barcanesti, sat Puscasi. A fost afectata o suprafața de aproximativ 60 de hectare. Pompierii acționeaza cu cinci autospeciale de stingere, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova. Flacarile…

- Un nou incendiu de vegetație uscata s-a produs astazi, intre localitațile aradene Horia și Vladimirescu. Flacarile s-au intins pe o suprafața de aproximativ 30 de hectare de grau și vegetație uscata. „Intervine Detașamentul de pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, incadrate…

- Pompierii clujeni intervin de urgența in aceste momente la un incendiu in localitatea Sic. Flacarile au cuprins o casa. „Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj-Napoca și Dej intervin la un incendiu de casa in localitatea Sic. La fața locului au fost trimise trei autospeciale și o autoscara”, anunța…