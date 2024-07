Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu au intervenit vineri dimineata pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o bucatarie de vara și un depozit de furaje dintr-o gospodarie situata in localitatea Valea Clada, comuna Catina. La fața locului au ajuns o autospeciala pentru stingerea incendiilor…

- Un incendiu a izbucnit, in cursul acestei zile, 15 mai, in comuna Parincea, sat Mileștii de Jos. De urgența, la locul indicat s-au deplasat o autospeciala de stingere din cadrul Punctului de Lucru Parincea și o autospeciala de munca operativa din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacau. „La sosirea…

- In cursul acestei zile, 15 mai a.c.pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Parincea, sat Mileștii de Jos, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunța producerea unui incendiu, intr-o gospodarie. De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere din cadrul…

- Pompierii buzoieni intervin in acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Varteju din comuna Lopatari. ,,La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autocisterna și o ambulanța SMURD. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul…

- In aceasta seara, prin intermediul unui apel la numarul unic de urgența 112, a fost anunțata producerea unui accident rutier in localitatea Bretea Romana. De urgența, la locul indicat au fost mobilizate o autospeciala dotata cu modul de descarcerare din cadrul Punctului de Lucru Bretea Romana,…

- O explozie s-a produs de puțin timp intr-un apartament din Gherla. O femeie a suferit un atac de panica. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentului Dej intervin pe strada Mesteacanului din municipiul Gherla ca urmare a unei explozii produse intr-un apartament. Este vorba despre…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-masa la o casa din localitatea Lunca Sateasca, din comuna Tarlișua. Proprietara a suferit un atac de panica, fiind transportata la spital pentru ingrijiri de specialitate. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-masa la un incendiu izbucnit…

- O caprita cazuta intr-o fantana dintr-o gospodarie din județul Giurgiu a fost salvata miercuri seara de pompieri. Aceștia s-au folosit de corzi si alte accesorii specifice pentru a scoate animalul din putul adanc de aproximativ noua metri. ‘Obisnuita sa faca salturi si sa se joace toata ziua prin gospodarie,…