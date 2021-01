Incendiu la o gospodărie din Vatra Dornei Mai bine de trei ore au avut de munca pompierii din Vatra Dornei pentru a stinge un incendiu care a izbucnit sambata seara la o gospodarie din localitate. Alarma s-a dat in jurul orei 20.30, iar in momentul in care au ajuns la fața locului pompierii Detașamentului Vatra Dornei au observat ca focul ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua autospeciale din cadrul ISU Cluj au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins un apartament dintr-un bloc de locuințe, situat pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca. Alarma s-a dat in jurul orei 03:10, iar pompierii au gasit in apartamentul cu doua incaperi,…

- Pompierii au intervenit marți la Centrul de vaccinare din Spitalul CFR Brasov, la un inceput de incendiu provocat din cauza unei prize care a luat foc, informeaza Mediafax. „Am fost solicitati sa intervenim la un inceput de incendiu la Centrul de vaccinare ce se amenajeaza la Spitalul CFR”, a anuntat…

- Un puternic incendiu a izbucnit joi noapte la Șaru Dornei, focul observat tarziu extinzandu-se la mai multe construcții din lemn, din doua gospodarii. Alarma de incendiu s-a dat in jurul orei 1.30 din noapte. Pompierii militari de la Vatra Dornei s-au deplasat la locul intervenției cu trei ...

- O casa din satul buzoian Scurtești arde generalizat la aceasta ora, in timp ce pompierii lupta din rasputeri sa limiteze proporțiile dezastrului. Alarma s-a dat in jurul orei 20:00, atunci cand pompierii au fost chemați sa intervina in cazul unui incendiu puternic izbucnit la o casa situata vizavi de…

- Misiune grea pentru pompieri, sambata seara, dupa ce s-a anunțat un incendiu la o gospodarie situata intre Vatra Moldoviței și Sadova, intr-o zona izolata și greu accesibila. Alarma s-a dat in jurul orei 18.30.Militarii Detașamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii ...

- Pompierii militari suceveni au intervenit, joi dimineața, la un incendiu izbucnit la un depozit de acumulatori auto uzați din municipiul Suceava, in zona CET. Alarma de incendiu s-a dat in jurul orei 10.00, pompierii militari deplasand la locul intervenției doua autospeciale de stingere. La sosirea…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit pe parcursul nopții pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din comuna Ciugud. O bucatarie de vara a luat foc in jurul orei 1.00, din cauza unui scurt-circuit la instalația electrica. La sosirea echipajelor de intervenție, intreg acoperișul…

- Alarma falsa la un bloc de locuințe din Cluj-Napoca, unde pompierii au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu.”Pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina marți, 27 octombrie, in jurul orei 11:11 pentru lichidarea unui posibil incendiu intr-un bloc de locuințe din municipiul Cluj-Napoca,…