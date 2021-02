Incendiu la o gospodarie din Tulcea In jurul orei 13:20, Detasamentul de Pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in municipiul Tulcea pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta intr o gospodarie.La momentul sosirii pompierilor incendiul se manifesta cu flacara deschisa in dezvoltare la o anexa gospodareasca si se propagase la nivelul acoperisului locuintei invecinate.Pentru lichidarea incendiului au intervenit zece subofiteri cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma.Din fericire, nu au fost inregistra ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

