- Șofer de microbuz din Alba, beat „MANGA” la volan a facut DEZASTRU in județul Sibiu: A ieșit cu mașina in afara carosabilului, moment in care compartimentul motor a luat foc La data de 18 iulie a.c., in jurul orei 19:30, pe DN 1, in afara localitații Cristian, șoferul unui microbuz transport marfa a…

- Renault Group și STMicroelectronics incheie un parteneriat strategic in electronica de putere Renault Group a ales STMicroelectronics ca partener cheie in materie de inovație pentru a garanta aprovizionarea și producția de semi-conductori de putere avansați destinați vehiculelor electrice și hibride…

- Apar noi informații uluitoare despre incendiul din depozitul de deșeuri din Prahova. Pompierii au ramas peste noapte la Brazi, iar fumul toxic se indreapta spre estul țarii acum. In acest moment, anchetatorii au o ipoteza șocanta: focul ar fi putut fi pus intenționat. Firma din Brazi avea activitatea…

- Furnizorul celor 30 de autobuze electrice pentru transportul in comun din Craiova ar putea fi decis de instanța. Asta dupa ce primaria a selectat deja un caștigator al licitației: BMC Truck & Bus. Turcii au fost singurii care au ramas in cursa, dupa ce municipalitatea a respins din start alte cinci…

- Timișoara va avea, in sfarșit, cele 16 stații de reincarcare pentru mașini electrice promise de trei ani. Acestea vor fi realizate cu bani de la Administrația Fondului de Mediu, iar primaria are in sfarșit proiectant și constructor, o firma din județul Argeș. Durata de proiectare și execuție: cam noua…

- Firma japoneza Yazaki a hotarat sa investeasca in municipiul Buzau, intr-o fabrica in care se vor construi cablaje pentru industria auto si unde vor fi angajati circa 500 de oameni, a anuntat, vineri, prefectul judetului, Silviu Iordache.

- Un videoclip postat recent pe Youtube prezinta modelul autobuzelor electrice comandate de Primaria Buzau. Producatorul este firma Temsa din Turcia, care va trimite la Buzau noua astfel de autobuze. Modelul „4 Avenue Electron” este unul dintre cele mai moderne din lume, firma producatoare din orașul…

- Ford va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor in 2023, la uzina de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum complet electric construit in Romania. Prin introducerea unei versiuni complet electrice…