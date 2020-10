Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii aradeni nu au reușit sa salveze niciun animal dintre cele 60 aflate intr-un adapost din Sintea Mica, Arad, cuprins de flacari. Pompierii au reușit sa stinga focul dupa patru ore. Incendiul puternic a izbucnit duminica dimineața in saivanul de la marginea localitații Sintea Mica și au fost…

- Un incendiu puternic a mistuit un adapost in care se aflau 60 de animale, duminica dimineata, toate fiind gasite moarte de catre pompierii aradeni dupa ce au reusit sa stinga focul. Incendiul a cuprins un saivan de la marginea localitatii Sintea Mica, fiind trimise echipaje ale Detasamentului de…

- Ieri, doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un adapost de animale din localitatea Curtuiușu Dejului. Alerta a fost data in jurul lui 17:10, iar pompierii au gasit adapostul cuprins in intregime de flacari. In interiorul…

- Potrivit ISU Arad, un echipaj de cautare-salvare cu barca și trei subofițeri ai Detașamentului de Pompieri Arad au inceput misiunea de cautare cautare pe raul Mureș in zona Maranata. The post Operațiune de cautare contra cronometru in vestul țarii: Un adolescent de 14 ani a intrat in apa și nu a mai…

- Mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate astazi, la ora 3.30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in zona localitații Iratoșu din județul Arad, la un depozit de baloți de fan. S-au deplasat la fața locului doua echipaje de stingere de la Detașamentul de Pompieri Arad, o autospeciala SMURD…

- O familie trece prin clipe de coșmar dupa ce baiețelul lor a murit in mod tragic. O femeie a sunat la 112 dupa ce și-a gasit copilul de numai 6 ani fara... The post Caz șocant in vestul țarii! Un copil de 6 ani a murit dupa ce a fost injunghiat in inima appeared first on Renasterea banateana .

- Primul incendiu a fost localizat langa o ferma de animale.Pompierii de la ISU "Dobrogealdquo; Constanta au fost solicitati pentru a doua oara in comuna Crucea. Acum, pompierii trebuie sa stinga un incendiu de miriste. In urma cu o ora, pompierii au fost chemati tot in Crucea, la iesire pe partea dreapta…

- Doi barbați au fost gasiți de pompieri in stare de inconștiența, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut in apa, in aceasta dimineața, intre localitațile Olari și Sintea Mica. In mașina se aflau trei persoane, anunța ISU Arad. La intervenție au fost mobilizați pompieri, un echipaj medical SMURD,…