Un incendiu a avut loc, vineri noapte, la o fabrica de textile, in zona industriala a municipiului Botoșani. Focul a izbucnit in secția de finisaj a firmei. 59 de angajați au fost evacuati din calea flacarilor. La locul incendiului au fost trimise 5 echipaje de pompieri, dar și o ambulanța. Cand au ajuns salvatorii acolo, […]