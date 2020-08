Un incendiu puternic a izbucnit sambata la o fabrica de reciclare din nordul Atenei, provocand nori de fum care au condus la inchiderea unei autostrazi, informeaza France Presse. Aproape 50 de pompieri si doua elicoptere se luptau cu incendiul izbucnit in timpul diminetii in suburbia Metamorfosi, potrivit agentiei ANA (Athens News Agency).



O sectiune a autostrazii dintre Atena si Lamia (Grecia centrala) a fost inchisa din cauza vizibilitatii reduse, in timp ce locuitorii din apropierea incendiului au fost sfatuiti sa-si tina usile si ferestrele inchise.



Incendiul este in prezent…