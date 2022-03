Incendiu la o conductă de gaze în zona industrială a Sibiului. Peste 200 de salariaţi, autoevacuați Incendiu la o conducta de gaze din interiorul unui depozit deținut de un operator economic din zona industriala a municipiului Sibiu, joi dupa-amiaza. Peste 200 de salariati s-au autoevacuat preventiv. Conducta s-a fisurat in timp ce un angajat manevra un flex, izbucnind un incendiu care a afectat aproximativ 10 metri patrati din peretii tip sandwich ai depozitului, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Nu au fost semnalate victime, iar incendiul a fost lichidat prompt, mai precizeaza ISU Sibiu. The post Incendiu la o conducta de gaze in zona industriala a Sibiului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

