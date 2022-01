Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, luni, la o clinica medicala din localitatea Costesti, judetul Arges. Cand focul a pornit, in clinica se aflau un medic, un asistent medical si trei pacienti, cu totii iesind din cladire nevatamati, potrivit news.ro. Potrivit datelor furnicate de reprezentantii Inspectoratului…

- Doua persoane, sot si sotie, și-au pierdut viața, marti dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata, traficul feroviar fiind blocat in urma tragediei. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, accidentul s-a produs in comuna…

- Mai mulți copaci au fost doborați de vantul puternic și sute de consumatori au ramas fara energie electrica, in noaptea de vineri spre sambata, in zona de nord a judetului Prahova, aflata sub COD ROȘU emis de meteorologi. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, aproape 600…

- Personalul navigant și unii șoferi nu vor sta in carantina dupa intrarea in Romania. Decizia a fost luata, joi seara, de membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care au modificat astfel hotararea inițiala privind condițiile instituirii carantinei. Potrivit Grupului de Comunicare…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la Biserica “Doamna Ghica”, din Capitala. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența București – Ilfov, pompierii au intervenit cu mai multe echipaje, inclusiv cu o autoscara, echipaj pentru descarcerare și echipe SMURD. Incendiul a fost localizat…

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. “Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier, in care au…

- Trei pacienți infectați cu coronavirus au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un incendiu izbucnit la un spital din Bulgaria, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters. Incendiul, care a fost stins rapid, a izbucnit in jurul orei 04:00 GMT și a afectat un singur salon, situat la…

- Zeci de persoane au fost evacuate, marți seara, dintr-un bloc din Sacele, dupa ce un barbat, de 43 de ani, a dat foc apartamentului in care locuia, iar apoi a incercat sa fuga. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, incendiul a izbucnit la etajul unu al unui bloc de pe strada Stefan…