Incendiu la o clinică de psihiatrie din Japonia, cel puțin 27 de oameni au murit. Focul pare să fi fost intenționat Cel puțin 27 de persoane au murit dupa ce un incendiu a cuprins vineri o clinica de psihiatrie din orașul japonez Osaka, iar presa locala scrie ca poliția suspecteaza ca focul a fost pus intenționat, transmite Reuters.



Aproximativ 27 de persoane se aflau în stop cardio-respirator, a declarat pentru Reuters un oficial de la departamentul de pompieri al orașului Osaka, termen folosit în Japonia înainte ca un deces sa fie confirmat oficial. O alta persoana a fost ranita, a adaugat acesta.



Poliția investigheaza suspiciunea de incendiere premeditata, inclusiv informații…

Sursa articol: hotnews.ro

