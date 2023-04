Incendiu la o casă în Gherla – VIDEO Flacari uriașe s-au ridicat duminica dimineața in jurul orei 5 din acoperișul unei case, aflata pe strada Dragoș Voda din Gherla. La locul evenimentului au intervenit autospeciale de stingere ale pompierilor din Gherla și Dej. – știre in curs de actualizare – revenim cu imagini video in scurt timp Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

