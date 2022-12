Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, pompierii militari din Ineu au intervenit petru stingerea unui incendiu la o casa din Zarand, judetul Arad. Acoperisul casei si camera tehnica, cu bunurile dinauntru ei au ars, salvatorii reusind sa localizeze focarul in limitele gasite. Proprietarul a suferit un atac de panica. In jurul…

- Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș – Garda 2 Gurahonț au intervenit de urgenta, ieri seara, pentru stingerea unui incendiu la o casa din satul Rosia, comuna Dieci, judetul Arad. Acoperisul unei gospodarii a luat foc din cauza cosului de fum neprotejat corespunzator. In jurul orei 23.15, pompierii…

- Incendiul a izbucnit in noaptea de joi spre vineri. Sinistrul a afectat un centru comercial și a acoperit 7.000 m2. O persoana a murit, potrivit agenției Tass. Pompierii ruși se lupta cu un incendiu de „7.000 de metri patrați” care a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, intr-un centru comercial de…

- Un incendiu cu degajare mare de fum toxic a izbucnit, vineri seara, intr-o hala abandonata aflata in localitatea Vulcan, județul Hunedoara. Flacarile au cuprins mase plastice pe o suprafața de aproximativ 50 de metri patrați. „Pentru a facilita acțiunea de stingere, in sprijinul pompierilor petroșaneni…

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați. in aceasta dimineața, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la fabrica de incalțaminte din orașul Sebiș. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta cu flacara deschisa la un utilaj folosit pentru a injecta spuma in timpul procesului…

- Pompierii dambovițeni intervin in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu puternic de vegetație uscata in comuna Odobești. Flacarile ard o cultura de porumb, pe o suprafața de de aproximativ 2000 de metri patrați și vegetație uscata pe o suprafața de circa 5000 de metri patrați, potrivit…

- Pompierii militari aradeni au intervenit noaptea trecuta in localitatea Șimand pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa, dupa ce proprietarul a adormit lasand o țigara aprinsa. Pagubele materiale sunt insemnate. Incendiul a fost anunțat la 112 in jurul orei 1.30 noaptea, de catre o vecina care…

- Un cort din localitatea aradeana Zabrani, in care erau depozitate ATV-uri, a fost cuprins de flacari in aceasta dupa amiaza. Nu mai putin de 13 vehicule de teren au fost arse pana la stingerea incendiului de catre pompierii voluntari ai SVSU. Focul a izbucnit in jurul orei 13.15 iar pompierii militari…