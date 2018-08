Incendiu la o casa din Tulcea. Pomperii s-au luptat patru ore cu flacarile Sectia de pompieri Macin a fost solicitata, aproape de ora 02.00, sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa din localitatea Luncavita. Incendiul a fost observat de un vecin, la acel moment in casa nu se afla nimeni. S a intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 9 subofiteri. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa la etajul casei in momentul intrarii salvatorilor in dispozitiv. Toate bunurile de la parter au fost evacuate din calea inc ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

