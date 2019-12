Incendiu la o casa din Topraisar. Bucataria a luat foc. Intervin pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta. Din primele informatii, este vorba despre o deblocare de usa la apartamentul in care locuieste o persoana imobilizata. Interventia a avut loc pe bulevardul 1 Decembrie…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Mangalia, judetul Constanta. Din primele informatii,este vorba despre posibil incendiu pe faleza, la cazemate, vis a vis de CPU Mangalia. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, pe aleea Topolog. Din primele informatii, este vorba despre deblocarea unei usi.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Navodari pentru lichidarea unui incendiu. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu izbucnit la cosul de fum al unei case. Interventia salvatorilor de la ISU…

- In urma cu putin cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Agigea, pe Soseaua Mangaliei nr.31.Din primele informatii, este vorba despre salvarea unei pisici cazute intr o hazna dezafectata.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Navodari, pe strada Cabanei. Din primele informatii, pompierii ISU au intervenit pentru deblocarea unei usi. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta pentru deblocarea usii unui apartament.Interventia a avut loc pe Aleea Hortensiei din muncipiu.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la iesire din localitatea Navodari, spre statiunea Mamaia. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu izbucnit…