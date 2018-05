Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic la o casa din Bucuresti, sambata seara. O persoana a fost scoasa in flacari și dusa de urgența la spitalul Floreasca. Pompierii au intervenit sambata seara, 12 mai, la un incendiu care a izbucnit la o casa de pe strada Intrarea Fauresti, din sectorul 2. Arde cu flacara puternica o…

- Pompierii de la Detasamentul Bacau s-au deplasat in satul Dragesti, din comuna Damienesti, cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta Smurd, dupa ce au fost anuntati ca a luat foc acoperisul unei case. Cand au ajuns acolo, au constatat ca focul se manifesta la acoperis, dar si la un cazan de tuica,…

- Pompierii au intervenit in noaptea de 3 spre 4 martie cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu care izbucnise la o vulcanizare de pe strada Grigore Ventura din Galati. O ambulanta SMURD s-a deplasat la fata locului pentru a prelua o persoana care a suferit arsuri.

- Doua persoane au fost ranite, noaptea trecuta, dupa ce capul unui tir a luat foc. Potrivit informațiilor noastre, un tir cu marfa a luat foc pe raza comunei Golești, la fața locului deplasandu-se pompierii din Focșani cu mai multe autospeciale și ambulanța SMURD. Pompierii au localizat…

- Femeie ranita intr-o explozie la Codlea. O femeie in varsta de 70 de ani a fost grav ranita, joi dimineata, in urma unei explozii produse in locuința sa din municipiul Codlea, judetul Brasov. Femeia a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza…