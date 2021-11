Incendiu la o casă din satul Coșoteni / Fiul proprietarilor, cunoscut cu probleme psihice, ar fi pus focul intenționat Eveniment Incendiu la o casa din satul Coșoteni / Fiul proprietarilor, cunoscut cu probleme psihice, ar fi pus focul intenționat noiembrie 26, 2021 22:57 Un incendiu a izbucnit vineri seara la o casa, in satul Coșoteni, comuna Vedea. La fața locului au intervenit pompierii militari roșioreni, cu doua mașini de stingere și o ambulanța SMURD. Focul se manifesta la nivelul acoperișului, realizat din astereala din lemn și țigla, pe cca. 50 m. Au mai ars, de asemenea, și o magazie unde se aflau doua butelii, acestea fiind evacuate la timp.

Incendiul a fost stins dupa aproximativ o ora, cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Incendiu la o casa din Smardioasa, stins de cetațeni noiembrie 20, 2021 19:57 Pompierii Detașamentului Alexandria au fost anunțați, sambata, despre un incendiu izbucnit la o casa din comuna Smardioasa, drept pentru care la intervenție au fost trimise doua mașini de stingere. Pompierii militari…

- Eveniment Peste 22 tone de deșeuri din hartie, oprite de polițiștii de frontiera la Turnu Magurele noiembrie 18, 2021 15:14 Politiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu Magurele, alaturi de comisari din cadrul Garzii de Mediu Teleorman, au descoperit, in urma unui control…

- Eveniment Lipsa permisului de conducere nu i-a impiedicat sa se urce la volan noiembrie 16, 2021 13:41 Un barbat aflat sub influența alcoolului și care conducea un autovehicul pe raza localitații Nanov a fost depistat de polițiști marți, 16 noiembrie, in timp ce-și executau atribuțiile de serviciu.…

- Numarul celor care au pierdut lupta cu virusul este atat de mare incat cu greu se mai poate face fata solicitarilor. Capelele mortuare din cimitirele mari sunt pline pana la refuz, iar preotii care slujesc acolo spun ca asa ceva nu au mai vazut niciodata

- Un incendiu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Arad, noaptea trecuta, iar pompierii ajunsi la fata locului au evacuat mai multe persoane, dintre care sase au fost transportate la spital cu usoara intoxicatie cu fum, relateaza news.ro. Focul a fost provocat de un pacient internat in aceasta unitate…

- Azi, 02 septembrie 2021, ora 09:00, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de o femeie, care a reclamat faptul ca, soțul sau RICEA CONSTANTIN, bolnav psihic, care fusese transportat la spital in noaptea de 01/02.09.2021, a plecat din aceasta unitate fara acordul medicilor și nu a ajuns la…

- Catalin Hadar are 48 de ani și a devenit foarte cunoscut in anul 2019, dupa ce a realizat cea mai importanta și deosebita lucrare a sa. Barbatul a realizat scaunul pe care a stat Papa Francisc, in momentul in care a vizitat municipiul Iași. Meșteșugarul care i-a construit scaunul Papei Multa lume l-a…

- Hartuitorul unor doctorite din Cluj-Napoca si Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare cu executare. Barbatul cu probleme psihice le-a trimis peste o mie de mesaje de amenințare de pe cartele diferite.