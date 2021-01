Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la o casa din localitatea Cristeștii Ciceului, evenimentul fiind provocat de explozia unei centrale termice. O femeie a avut nevoie de asistența medicala, aceasta suferind un atac de panica. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud informeaza…

- Un incendiu puternic a izbucnit la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț. Secția era compartimentata in doua saloane, pompierii reușind sa salveze viețile la o parte dintre pacienți. Din primele informații primite de la autoritați, șapte pacienți și-ar fi pierdut…

- Update al IGSU: 10 persoane decedate, 7 in stare critica, printre care și medicul de garda. Victimele vor fi preluate de echipaje medicale pentru transportul la Spitalul Județean Iași. Update 1: Ministrul Sanatații anunța ca bilanțul se ridica la opt persoane decedate, toate infectate cu SARS-CoV-2.…

- In urma unei sesizari facuta de un cetațean care se afla pe terasa unui bar din stația CF Teiuș, polițiștii Postului de Poliție Transporturi Teiuș au efectuat cercetari și, la scurt timp le-au identificat pe un tanar de 20 de ani, din județul Sibiu, care-i furase reclamantului telefonul mobil. Telefonul…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 21 octombrie 2020, in jurul orei 11.00 la o anexa gospodareasca in comuna Horea, județul Alba. Stația de pompieri Campeni intervine cu doua autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca in satul Matișesti,…

- In acesta saptamana Hidroelectrica a admis recepțiile la terminarea lucrarilor de modernizare a stațiilor de transformare de 110kV care deservesc CHE Voila și CHE Viștea. Lucrarile, in valoare totala de 1,28 mil. lei (550 mii lei stația 110kV Voila și 680 mii lei stația 110kV Viștea) sunt parte din…

- In dimineața zilei de 15 octombrie angajații Direcției regionale situații excepționale Caușeni au intervenit pentru a salva un animal cazut intr-o groapa in localitatea Carbuna, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07.33 fiind efectuat de stapina bovinei. Potrivit acesteia,…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:30 s-a produs un incendiu in comuna Stoenești la Schitul Sfantul Ierarh Modest. S-au deplasat trei autospeciale de intervenție, o ambulanța SMURD de prim ajutor și o autospeciala de prima intervenție și comanda pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs…