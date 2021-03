INCENDIU la o casă din Sânnicoară Un incendiu a izbucnit astazi, puțin dupa ora 12, in localitatea Sannicoara din comuna Apahida. Din primele informații, incendiul se manifesta la o casa particulara. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj, dar și polițiștii. Revenim cu detalii! Articolul INCENDIU la o casa din Sannicoara apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

