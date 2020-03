Incendiu la o casă din Luna de Sus. Acoperisul a fost cuprins de flăcări Pompierii au intervenit cu trei autospeciale pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa de locuit din localitatea Luna de Sus, duminica seara. Acoperișul casei a fost cuprins în totalitate de flacari, precum și o camera din interiorul acesteia. "Operațiunile de stingere și de înlaturare a efectelor negative au durat mai bine de o ora, echipajele operative reușind sa elimine toate focarele și sa evite propagarea focului mai departe de limitele în care a fost gasit. Au fost protejate doua case de locuit, amplasate în imediata apropiere a celei afectate… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

