Incendiu la o casă din Luduș Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș impreuna cu pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Luduș au intervenit joi, 1 decembrie, in jurul orei 12.50, pentru lichidarea unui incendiu ce a cuprins o casa de locuit de pe strada Republicii din orașul Luduș. "Incendiul s-a manifestat cu degajari mari de … Post-ul Incendiu la o casa din Luduș apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

