Incendiu la o casă din Banat. Cauza declanşării sinistrului Pompierii din Caransebes au intervenit in aceasta dimineata la un incendiu produs la o casa din localitatea Jupa, judetul Caras-Severin. Focul a curprins acoperisul pe o suprafata extinsa si a afectat nu mai putin de sase incaperi. Alarma s-a dat in jurul orei 8.40. Salvatorii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și […]

Sursa articol si foto: pressalert.ro

